«Еле до дома довёз». Бурмистров рассказал, какой прощальный подарок ему вручили в «Сочи»

Бывший нападающий «Сочи» Никита Бурмистров рассказал о прощании с южной командой, которую он покинул по окончании сезона-2024/2025, завершив профессиональную карьеру. Также футболист поведал, какой прощальный подарок ему вручили в «Сочи».

– Как вы прощались с командой?

– Обыграли на выезде «Пари НН», и у всех было хорошее настроение. Отмечая победу, выпили в аэропорту по бокалу пива, а потом пели в самолёте гимн болельщиков «Партизана» «Белла, чао!» и другие песни.

Я со всеми попрощался, всем сказал спасибо и на прощание получил большую майку, состоявшую из семи форм «Сочи», в которых играл с 2018-го, – еле до дома довёз, — приводит слова Бурмистрова Sports.ru.