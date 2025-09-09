«Оренбург» объявил о переходе защитника сборной Болгарии

Пресс-служба «Оренбурга» объявила о переходе центрального защитника сборной Болгарии Эмиля Ценова, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале клуба.

Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

«Центральный защитник сборной Болгарии пополнил состав нашей команды. Ранее выступал за болгарские клубы «Ловеч», «Минёр» (Перник) и «ЦСКА 1948», в котором был капитаном. Выступал за сборные команды Болгарии разного возраста, неоднократно выводил молодежную сборную с капитанской повязкой. Добро пожаловать, Эмиль!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего болгарского защитника в € 800 тыс.