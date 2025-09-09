Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Франции Бен-Йеддер подписал контракт с клубом из первой лиги Турции

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер на правах свободного перешёл в турецкий клуб «Сакарьяспор», выступающий в первой лиге страны.

Фото: ФК «Сакарьяспор»

«Наш клуб достиг соглашения с Виссамом Бен-Йеддером. Желаем ему успехов в зелёно-чёрной форме. Добро пожаловать!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х.

12 ноября 2024 года уголовный суд Ниццы признал экс-форварда национальной команды Франции виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, включая 18 месяцев условно. Позднее он обжаловал это решение. Бен-Йеддеру также были предъявлены обвинение в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» за действия, совершённые летом 2023 года.

1 июля 2024 года Бен-Йеддер покинул «Монако», за который играл с августа 2019 года.

