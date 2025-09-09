«Барселона» выступила с заявлением о травме Френки де Йонга

Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением о травме полузащитника Френки де Йонг, покинувшего расположение сборной Нидерландов из-за повреждения.

«Френки де Йонг получил лёгкое повреждение наружной запирательной мышцы правой ноги. Восстановление определит его готовность выйти на поле», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Де Йонг вышел в стартовом составе сборной Нидерландов в матче с Польшей (1:1) и был заменен на 83-й минуте матча из-за травмы.

В нынешнем сезоне принял участие в двух матчах Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.