«Барселона» выступила с заявлением о травме Френки де Йонга
Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением о травме полузащитника Френки де Йонг, покинувшего расположение сборной Нидерландов из-за повреждения.
«Френки де Йонг получил лёгкое повреждение наружной запирательной мышцы правой ноги. Восстановление определит его готовность выйти на поле», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Де Йонг вышел в стартовом составе сборной Нидерландов в матче с Польшей (1:1) и был заменен на 83-й минуте матча из-за травмы.
В нынешнем сезоне принял участие в двух матчах Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Думфрис – 28' 1:1 Кэш – 80'
