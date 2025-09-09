Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» выступила с заявлением о травме Френки де Йонга

«Барселона» выступила с заявлением о травме Френки де Йонга
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением о травме полузащитника Френки де Йонг, покинувшего расположение сборной Нидерландов из-за повреждения.

«Френки де Йонг получил лёгкое повреждение наружной запирательной мышцы правой ноги. Восстановление определит его готовность выйти на поле», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Де Йонг вышел в стартовом составе сборной Нидерландов в матче с Польшей (1:1) и был заменен на 83-й минуте матча из-за травмы.

В нынешнем сезоне принял участие в двух матчах Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Думфрис – 28'     1:1 Кэш – 80'    
Материалы по теме
Раскрыты детали нового контракта Френки де Йонга с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android