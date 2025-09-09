Скидки
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк: удивил вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии, но это победа всей РПЛ

Аудио-версия:
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о дебюте капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии. Защитник вышел на поле с первых минут в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года с Чили (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

«Очень крутая история. Орлов правильно сказал, что это победа всей РПЛ. Единственная проблема — «Зениту» нужно решать вопрос с заявкой и легионерами. Надо найти какой-то компромисс. Однако это очень круто с точки зрения популяризации РПЛ. Меня удивил вызов Дугласа в сборную Бразилии, но это говорит о том, что Анчелотти следит и обхватывает своим широким кругозором Россию», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразилец имеет российское гражданство.

