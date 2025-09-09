Павел Погребняк высказался о признании судом «Химок» банкротом

Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о признании судом подмосковных «Химок» банкротом.

«Ситуация с «Химками» знакома. У меня такое случалось в «Тосно». Футболистов и сотрудников жалко. Обидно за персонал, которому остались должны не маленькие деньги. Надо исключать клубы, которые не гарантируют своё финансовое участие в РПЛ и не только», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Мир Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, а 18 июня команда объявила о приостановлении деятельности.