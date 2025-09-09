Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обляков: если Дюков говорит, то хочется верить в возвращение России в турниры

Обляков: если Дюков говорит, то хочется верить в возвращение России в турниры
Комментарии

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков высказался о шансах российских клубов и сборных вернуться на международную арену до конца 2025 года. Ранее президент РФС Александр Дюков высоко оценил вероятность такого развития событий.

– Президент РФС Александр Дюков сказал, что до конца 2025 года велика вероятность возвращения на международную арену. Ты веришь в это?

– Если он так говорит, то хочется верить. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее.

– Ты следишь за новостями? Видишь предпосылки к возвращению?

– Новости читаю, но сейчас эта тема не обсуждается каждый день. Да, что-то попадается. Конечно, хочется, чтобы нас вернули, – приводит слова Облякова Metaratins.

Материалы по теме
Глава УЕФА объяснил, почему он против отстранения российских команд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android