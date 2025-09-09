Обляков: если Дюков говорит, то хочется верить в возвращение России в турниры

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков высказался о шансах российских клубов и сборных вернуться на международную арену до конца 2025 года. Ранее президент РФС Александр Дюков высоко оценил вероятность такого развития событий.

– Президент РФС Александр Дюков сказал, что до конца 2025 года велика вероятность возвращения на международную арену. Ты веришь в это?

– Если он так говорит, то хочется верить. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее.

– Ты следишь за новостями? Видишь предпосылки к возвращению?

– Новости читаю, но сейчас эта тема не обсуждается каждый день. Да, что-то попадается. Конечно, хочется, чтобы нас вернули, – приводит слова Облякова Metaratins.