Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» внёс конголезского вингера Тео Бонгонда в заявку на сезон РПЛ

«Спартак» внёс конголезского вингера Тео Бонгонда в заявку на сезон РПЛ
Конголезский крайний нападающий Тео Бонгонда был включён в заявку московского «Спартака» на сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Соответствующая запись появилась на официальном сайте РПЛ.

5 июля Бонгонда получил травму в товарищеском матче сборной ДР Конго с национальной командой Мали (1:0). В этом сезоне на поле Тео пока не появлялся. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 6 млн.

После стартовых семи туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на пять очков.

