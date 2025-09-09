Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-сотрудники обанкротившихся «Химок» не получат выплаты по долгам со стороны клубы

Экс-сотрудники обанкротившихся «Химок» не получат выплаты по долгам со стороны клубы
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что бывшие сотрудники «Химок» не смогут получить выплаты по долгам из‑за отсутствия имущества у клуба.

— Суд признал «Химки» банкротом. Смогут ли бывшие работники клуба получить деньги?
— Смогли бы. Если бы у «Химок» было имущество. А его нет.

— Если имущества нет, то люди юридически не смогут никак больше получить выплаты?
— Нет, — приводит слова Прокопца «Матч ТВ».

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что «Химки» признаны банкротом. Ранее подмосковная команда не получила лицензию для выступления в Мир Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, а 18 июня команда объявила о приостановлении деятельности.

Материалы по теме
Подмосковные «Химки» признаны банкротом по решению суда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android