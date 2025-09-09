Экс-сотрудники обанкротившихся «Химок» не получат выплаты по долгам со стороны клубы

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что бывшие сотрудники «Химок» не смогут получить выплаты по долгам из‑за отсутствия имущества у клуба.

— Суд признал «Химки» банкротом. Смогут ли бывшие работники клуба получить деньги?

— Смогли бы. Если бы у «Химок» было имущество. А его нет.

— Если имущества нет, то люди юридически не смогут никак больше получить выплаты?

— Нет, — приводит слова Прокопца «Матч ТВ».

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что «Химки» признаны банкротом. Ранее подмосковная команда не получила лицензию для выступления в Мир Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, а 18 июня команда объявила о приостановлении деятельности.