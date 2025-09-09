Экс-капитан сборной Армении Ароян: больше ни дня с Меликяном работать не буду!

Защитник венгерского «Казинцбрацика» Вараздат Ароян рассказал, что не смог закрепиться в «Пюнике» из-за трудных отношений с тогдашним тренером Егише Меликяном.

— После Китая я решил вернуться домой, сыграть несколько лет и потихоньку готовиться к завершению карьеры. Я соскучился по Армении. Но в «Пюнике» у меня возникли трудности с тренером [Егише Меликяном], а Венгрия оказалась первым вариантом для продолжения карьеры. Я ничего не ждал, хотел просто уехать и оказался тут.

— А что за проблемы были с Меликяном?

— Я не хочу вдаваться в детали. После Китая я решил вернуться домой, в родную команду, а он там работал. Я его знал давно, мы ещё друг против друга играли в футбол. Мне многие говорили, что мы не сработаемся. Так и получилось. Я больше ни дня с ним работать не буду! Даже видеть его не хочется! У меня в карьере было очень много тренеров, и ни с кем не было никаких проблем — со многими до сих пор на связи. Только с двумя тренерами не сложилось сотрудничество, и оба армяне (смеётся). Это Егише Меликян и Григорий Бабаян.

— Трудное было решение?

— Да. Я не ожидал его назначения в сборную Армении. И своего ухода из команды — тоже. Я вообще всё представлял по-другому. Но это футбол и жизнь, такое получается. Мне уже 33 года. Я не так молод, чтобы что-то потерпеть. Сборная дала очень многое моей карьере. Я 15 лет назад впервые сыграл за Армению и практически ни одного сбора не пропустил. Мы с испанским физиотерапевтом из национальной команды как-то прикинули, что я даже ни одной тренировки не пропустил! Никто ничего плохого про меня не может сказать. Это моя страна, и я большой патриот, о чём все знают. Но я не хочу работать с этим тренером, потому что знаю, что не получится, и даже не хочется пробовать, — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.