Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил об аренде полузащитника из московского «Динамо»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Егора Смелова из московского «Динамо». 20-летний футболист будет выступать за нижегородцев на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Соглашение также предусматривает опцию выкупа.

Фото: ФК «Пари НН»

«Добро пожаловать, Егор. Желаем полузащитнику дальнейшего профессионального роста, успеха и как можно больше побед в составе нашей команды!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

За основной состав московского «Динамо» футболист дебютировал 31 июля 2024. В общей сложности за бело-голубых Смелов провёл десять матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 300 тыс.

