Максим Глушенков: давление на «Зенит»? А с чего оно должно быть?

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков не согласился с утверждением, что игроки и тренерский штаб сине-бело-голубых находятся под давлением. По итогам прошлого сезона «Зенит» стал вторым в турнирной таблице Мир РПЛ. Чемпионат России выиграл «Краснодар».
— В этом году «Зенит» отметил 100-летие, этот сезон объявлен юбилейным. Это оказывает давление?
— На меня? Давление?
— На команду.
— Нет.
— Атмосфера в «Зените» классная, здоровая?
— Да.
— Напряжения не замечаешь?
— А с чего оно должно быть? — приводит слова Глушенкова Sport24.
Максим Глушенков принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача.