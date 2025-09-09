Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук поделился эмоциями от победы сборной России над Катаром

Алексей Миранчук поделился эмоциями от победы сборной России над Катаром
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о победе национальной команды в товарищеском матче со сборной Катара (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Что касается условий, то для всех жарко. Мы знали, куда едем, знали, что будет жарко, поэтому я рад, что все подошли профессионально, как обычно. Все были с холодной головой, ответственны. Рад, что забили, порадовали болельщиков.

Самые положительные эмоции, которые могут быть, от возвращения в сборную России. Всегда приятно вернуться сначала на родину, быть с командой, с ребятами, узнать их новости, как дела», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

Материалы по теме
Игрок сборной России Воробьёв сравнил национальные команды Иордании и Катара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android