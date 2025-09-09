Алексей Миранчук поделился эмоциями от победы сборной России над Катаром

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о победе национальной команды в товарищеском матче со сборной Катара (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.
«Что касается условий, то для всех жарко. Мы знали, куда едем, знали, что будет жарко, поэтому я рад, что все подошли профессионально, как обычно. Все были с холодной головой, ответственны. Рад, что забили, порадовали болельщиков.
Самые положительные эмоции, которые могут быть, от возвращения в сборную России. Всегда приятно вернуться сначала на родину, быть с командой, с ребятами, узнать их новости, как дела», — приводит слова Миранчука ТАСС.
Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).
- 9 сентября 2025
