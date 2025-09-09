Матвей Кисляк рассказал, как изменилась его роль в ЦСКА при Челестини

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как изменилась его игровая роль в армейской команды после назначения на пост главного тренера Фабио Челестини.

«При Челестини у меня другая роль. У меня больше свободы, меньше черновой работы. Но что при Марко, что при Фабио я чувствую уверенность и доверие», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кисляку 20 лет, в нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах за армейцев, забил два гола и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 8 млн.