Экс-капитан сборной Армении Ароян: точно знаю, что Сперцян станет большой звездой

Экс-капитан сборной Армении Ароян: точно знаю, что Сперцян станет большой звездой
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник венгерского «Казинцбрацика» и бывший капитан сборной Армении Вараздат Ароян высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Кто вместо тебя будет капитаном сборной Армении?
— Думаю, что Эдуард Сперцян. Если честно, я не общался на эту тему с пацанами. Но Эдик заслуживает капитанской повязки в сборной. Сперцян заслуживает ещё большего — он должен уехать из РПЛ, сыграть в топ-лиге Европы и открыть в своей карьере новую страницу.

Правильно Сперцян отказался от трансфера в «Саутгемптон»?
— Я Эдо давно знаю и доверяю ему. Если он принял такое решение, значит, оно правильное. Если у него не получилось уехать в Европу сейчас, ничего страшного. Он — большой профессионал, ещё получится уехать и сыграть в Европе. Я точно знаю, что он станет большой звездой! — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

