Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это будет великая битва». Дзамбротта поделился ожиданиями от матча «Ювентус» — «Интер»

«Это будет великая битва». Дзамбротта поделился ожиданиями от матча «Ювентус» — «Интер»
Комментарии

Бывший футболист сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился ожиданиями от предстоящего матча между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» в рамках 3-го тура Серии А. Встреча состоится в субботу 13 сентября.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам против обороны «Ювентуса». Это будет великая битва. А затем и в полузащите с Бареллой и остальными против Локателли и Кефрена Тюрама. Будет много единоборств. В конце концов, это Дерби Италии, фантастическая атмосфера, игра всегда напряжённая, даже если это всего лишь третий тур. «Интер» захочет реабилитироваться после поражения от «Удинезе», — приводит слова Дзамбротты Football Italia.

Материалы по теме
«Ювентус» объявил о переходе форварда сборной Бельгии из «РБ Лейпциг»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android