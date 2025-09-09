«Это будет великая битва». Дзамбротта поделился ожиданиями от матча «Ювентус» — «Интер»
Бывший футболист сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился ожиданиями от предстоящего матча между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» в рамках 3-го тура Серии А. Встреча состоится в субботу 13 сентября.
Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
«Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам против обороны «Ювентуса». Это будет великая битва. А затем и в полузащите с Бареллой и остальными против Локателли и Кефрена Тюрама. Будет много единоборств. В конце концов, это Дерби Италии, фантастическая атмосфера, игра всегда напряжённая, даже если это всего лишь третий тур. «Интер» захочет реабилитироваться после поражения от «Удинезе», — приводит слова Дзамбротты Football Italia.
