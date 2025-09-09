Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортивный директор «Оренбурга»: Жерсон — топ для РПЛ, не сомневаюсь в его качестве

Экс-спортивный директор «Оренбурга»: Жерсон — топ для РПЛ, не сомневаюсь в его качестве
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о полузащитнике «Зенита» Жерсоне. Бразилец перебрался в санкт-петербургский клуб из «Фламенго» после завершения клубного чемпионата мира — 2025 в США.

— Есть объяснение, почему Жерсон пока не впечатляет?
— Жерсон — качественный игрок. На старте у «Зенита» есть сложности, но команда с Энрике и Жерсоном в составе априори не может играть плохо. Жерсон — топ для РПЛ. Раз наши клубы в условиях санкций привозят таких игроков, вс` наладится. У меня нет сомнений в его качестве. У «Зенита» самый сильный состав, — приводит слова Андреева Metaratings.

В сезоне-2025/2026 Жерсон принял участие в шести матчах «Зенита» в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. По данным СМИ, сумма трансфера бразильского игрока составила € 25 млн.

Материалы по теме
Максим Глушенков: давление на «Зенит»? А с чего оно должно быть?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android