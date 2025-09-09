Экс-спортивный директор «Оренбурга»: Жерсон — топ для РПЛ, не сомневаюсь в его качестве

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о полузащитнике «Зенита» Жерсоне. Бразилец перебрался в санкт-петербургский клуб из «Фламенго» после завершения клубного чемпионата мира — 2025 в США.

— Есть объяснение, почему Жерсон пока не впечатляет?

— Жерсон — качественный игрок. На старте у «Зенита» есть сложности, но команда с Энрике и Жерсоном в составе априори не может играть плохо. Жерсон — топ для РПЛ. Раз наши клубы в условиях санкций привозят таких игроков, вс` наладится. У меня нет сомнений в его качестве. У «Зенита» самый сильный состав, — приводит слова Андреева Metaratings.

В сезоне-2025/2026 Жерсон принял участие в шести матчах «Зенита» в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. По данным СМИ, сумма трансфера бразильского игрока составила € 25 млн.