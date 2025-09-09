Сергей Кирьяков: есть хорошая надежда, что матч Россия — США состоится

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков отреагировал на новости о возможной организации товарищеского матча сборных России и США.

«Если и ФИФА участвует в организации матча сборных России и США — это хороший шаг к возвращению. Если задействован высший футбольный орган, значит, есть определённые договорённости. У нас есть хорошая надежда, что этот матч состоится. Понятно, что каждая федерация футбола страны сама будет определять список игроков для участия в этом матче. Но надеюсь, что обе стороны соберут сильнейшие составы. Так будет интереснее», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.