Сербия — Англия. Прямая трансляция
Вараздат Ароян: венгерский футбол можно сравнить с российским

Защитник венгерского «Казинцбрацика» Вараздат Ароян провёл параллель между футболом в Венгрии и России. Он отметил, что эти чемпионаты по своему уровню похожи, несмотря на разницу в размере стран.

«Венгерский футбол можно сравнить с российским, если не брать «Зенит» и «Спартак». Однако в Венгрии есть «Ференцварош». При этом Венгрия — маленькая страна, а Россия — огромная. Здесь, как и в России, у каждого клуба свой стиль: кто-то только борется, а кто-то только играет в пас. Такое было только в России», — сказал Вараздат Ароян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

