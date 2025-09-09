«Рубин» согласовал с «Генгамом» трансфер 24-летнего нападающего — Санти Ауна

Казанский «Рубин» достиг соглашения с французским «Генгамом» о трансфере нападающего Жан-Жульена Сиве, сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х.

По информации источника, 24-летний форвард в ближайшие дни подпишет контракт с российским клубом.

Сиве, чей рост составляет 187 сантиметров, выступает за «Генгам» с декабря 2022 года. За это время форвард принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 3 млн.