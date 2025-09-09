Скидки
21:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Кирьяков: отъезд в сборную должен был придать Карпину психологических сил и уверенности

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался в преддверии матча 8-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Спартак». Игра состоится 13 сентября на домашнем поле бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Динамо» пауза на матчи сборных нужна была больше, чем «Спартаку». Отъезд в сборную России и победа над Катаром должны были придать Карпину психологических сил и уверенности, чтобы переключение потом на «Динамо» стало глотком свежего воздуха. У «Спартака» есть определённая уверенность: команда выиграла два матча перед паузой, поэтому перерыв мог быть не кстати. В любом случае эти факторы отметаются, это же дерби! Я сам помню, что матчи со «Спартаком» всегда особенные, ведь многое стоит на кону — престиж клуба. А также для самих футболистов эта игра очень важна. Если «Динамо» обыграет «Спартак», можно будет сказать, что команда встрепенулась. А для красно-белых поражение станет ударом, но не таким сильным.

Что касается участия Тюкавина в этом матче, Косте потребуется набрать физические кондиции для игры. Мне кажется, что ему дадут какое-то время в такой встрече. Очень важно для футболиста, когда он чувствует, что может сыграть после долгого перерыва без игровой практики. Но все прекрасно понимают, что Тюкавин не сыграет все 90 минут, а где-то минут 10-15. Не думаю, что при счёте 1:0 в пользу «Динамо» Костя получит игровое время, ведь команда будет играть на удержание. Но при другом счёте он вполне может получить шанс сыграть. Хотелось бы посмотреть на Тюкавина и в каком состоянии он сейчас находится», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

