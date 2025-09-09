Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Экс-защитник «Урала» Ароян: мне лучше жилось в Екатеринбурге, чем в Испании

Экс-защитник «Урала» Ароян: мне лучше жилось в Екатеринбурге, чем в Испании
Комментарии

Защитник венгерского «Казинцбрацика» Вараздат Ароян, ранее выступавший за «Урал» и «Кадис», рассказал о жизни в Испании.

— Как тебе жилось в Испании? Море, солнце, вино…
— Я такой человек, что мне не нравятся море и пляж. Когда солнце сильно светит, у меня глаза болят. А вот для семьи жизнь в Испании была вообще топ: дочки и жена отдыхали. А для меня лучше горы и снег. В том же Екатеринбурге лучше жилось, чем в Испании. В жару очень трудно было играть. А в Екатеринбурге такая погода, что ты обязательно должен много бегать, чтобы не заморозиться (смеётся), — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

