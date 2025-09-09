Бурмистров рассказал, правда ли Морено забрал у сотрудника «Сочи» подаренную кофемашину

Бывший нападающий «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал ситуацию с экс-тренером южан Робертом Морено, который якобы забрал у сотрудника клуба подаренную кофемашину. Напомним, ранее появилась информация, что Морено подарил сотруднику «Сочи» кофемашину после поражения в первом стыковом матче за право участия в Мир РПЛ с «Пари НН» и отстранения от работы. Вернувшись, тренер забрал её.

– Правда, что после отстранения Морено отдал кофемашину кому-то из сотрудников, а после возвращения попросил назад?

– Я уже был не в команде, но ребята говорят: так и было. Он отдал кофемашину массажисту, а потом забрал. Ну, это европейский менталитет, — приводит слова Бурмистрова Sports.ru.