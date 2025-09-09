Экс-игрок «Ювентуса» Дзамбротта высказался о двух новых нападающих клуба

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился мнением о новых нападающих туринцев Эдоне Жегрове и Луа Опенда.

«Это отличные приобретения, и по экономическим причинам они предпочли Опенда вместо Коло-Муани. Он моложе и хорошо проявил себя в «Лейпциге». Он быстр, стремителен и универсален, потому что может играть и на позиции опорного нападающего.

У Жегровы есть класс, даже несмотря на то что он долгое время отсутствовал из-за травмы. Он берёт на себя инициативу, обводит и создаёт численное преимущество, но ему нужно полностью восстановить форму», — приводит слова Дзамбротты Football Italia.