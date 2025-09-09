Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ювентуса» Дзамбротта высказался о двух новых нападающих клуба

Экс-игрок «Ювентуса» Дзамбротта высказался о двух новых нападающих клуба
Комментарии

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился мнением о новых нападающих туринцев Эдоне Жегрове и Луа Опенда.

«Это отличные приобретения, и по экономическим причинам они предпочли Опенда вместо Коло-Муани. Он моложе и хорошо проявил себя в «Лейпциге». Он быстр, стремителен и универсален, потому что может играть и на позиции опорного нападающего.

У Жегровы есть класс, даже несмотря на то что он долгое время отсутствовал из-за травмы. Он берёт на себя инициативу, обводит и создаёт численное преимущество, но ему нужно полностью восстановить форму», — приводит слова Дзамбротты Football Italia.

Материалы по теме
«Это будет великая битва». Дзамбротта поделился ожиданиями от матча «Ювентус» — «Интер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android