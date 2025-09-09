Скидки
Главная Футбол Новости

Ангелос Постекоглу стал новым главным тренером «Ноттингем Форест»

Ангелос Постекоглу стал новым главным тренером «Ноттингем Форест»


Бывший наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест», сообщает пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Постекоглу возглавлял «Тоттенхэм» с 2023 года. В прошедшем сезоне АПЛ лондонцы заняли 17-е место в турнирной таблице. Также «шпоры» стали победителя Лиги Европы УЕФА в сезоне-2024/2025, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Напомним, ранее «Ноттингем Форест» отправил в отставку главного тренера Нуну Эшпириту Санту, с которым в июне продлил контракт до 2028 года.

После трёх туров АПЛ «лесники» занимают 10-е место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка.


