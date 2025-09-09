Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Пояркова заявил, что защитник тренируется в расположении «Ростова-2»

Агент Пояркова заявил, что защитник тренируется в расположении «Ростова-2»
Комментарии

Агент Павел Банатин, представляющий интересы левого защитника «Ростова» Николая Пояркова, заявил, что защитник тренируется в расположении второй команды ростовчан.

«У Николая действующий контракт с «Ростовом», и он в расположении «Ростова-2». До закрытия трансферного окна есть ещё несколько дней, поэтому может что-то измениться. Были варианты летом, но не получилось», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Поярков стал футболистом «Ростова» в 2019 году. За это время Николай принял участие в 40 матчах ростовчан. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

Материалы по теме
Данил Глебов: в «Ростове» болельщики тоже спрашивают с игроков, когда что-то не то идёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android