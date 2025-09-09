Агент Пояркова заявил, что защитник тренируется в расположении «Ростова-2»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы левого защитника «Ростова» Николая Пояркова, заявил, что защитник тренируется в расположении второй команды ростовчан.

«У Николая действующий контракт с «Ростовом», и он в расположении «Ростова-2». До закрытия трансферного окна есть ещё несколько дней, поэтому может что-то измениться. Были варианты летом, но не получилось», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Поярков стал футболистом «Ростова» в 2019 году. За это время Николай принял участие в 40 матчах ростовчан. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 300 тыс.