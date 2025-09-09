Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глушенков — о своей откровенности: про кого я что плохого сказал? Про «Зенит» — ничего

Глушенков — о своей откровенности: про кого я что плохого сказал? Про «Зенит» — ничего
Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не страдает от своей откровенности. Глушенков принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача. За «Зенит» футболист выступает с 2024 года.

— Ты страдаешь из-за своей откровенности?
— Я? Нет. А почему должен?

— Ты можешь сказать честно и резко.
— Ну, например, про кого я что плохого сказал? Про «Зенит» — ничего, — приводит слова Глушенкова Sport24.

«Зенит» после первых семи туров РПЛ набрал 12 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

