Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вараздат Ароян: если бы Захарян выбрал сборную Армении, у него не было бы столько травм

Вараздат Ароян: если бы Захарян выбрал сборную Армении, у него не было бы столько травм
Комментарии

Защитник венгерского «Казинцбрацика» Вараздат Ароян, ранее поигравший в чемпионате Испании за «Кадис», высказался о карьерном пути полузащитника Арсена Захаряна, который выступает за «Реал Сосьедад» и сборную России. Он считает, что игроку стоило выбрать сборную Армении для выступлений на международном уровне.

«Не думаю, что он слишком рано уехал из РПЛ в Ла Лигу. Он хорошо играл за «Динамо» и должен был уехать. Не знаю, почему у него частые повреждения. Мне кажется, если бы он выбрал сборную Армении, у него не было бы столько травм», — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Накануне стало известно, что Захарян получил очередную травму.

