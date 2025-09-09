Сергей Кирьяков: «Балтика» должна доказать, что удачный старт — не случайность

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ. После стартовых семи туров калининградская команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

«Для «Балтики» в матче с «Зенитом» плюс в том, что все футболисты в паузу на игры сборных были в расположении команды, а у соперника половина состава находилась в национальных командах. При этом «Балтика» набрала достаточное количество очков, чтобы чувствовать себя уверенно и не находиться внизу турнирной таблицы, испытывая давление. В таких матчах футболистам калининградцев нужно спокойно выходить и играть.

«Балтика» уже обыгрывала «Спартак» и здорово выступила с «Динамо». Однако красно-белые тогда были «сырыми», а динамовцы испытывали проблемы. Сейчас же настаёт период, когда нужно доказывать, что такой удачный старт команды — это не случайность. Поэтому матч с «Зенитом» — первый серьёзный тест для «Балтики», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.