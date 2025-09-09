Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Акрон» арендовал у ЦСКА защитника Илью Агапова

«Акрон» арендовал у ЦСКА защитника Илью Агапова
Защитник московского ЦСКА Илья Агапов проведёт нынешний сезон в аренде в тольяттинском «Акроне». Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа. Ранее о скором переходе сообщал «Чемпионат».

Фото: ФК «Акрон»

«Рады приветствовать и желаем успехов в составе нашей команды!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне 24-летнний Агапов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

После семи туров Мир РПЛ красно-синие набрали 15 очков и занимают второе место. «Акрон» заработал шесть очков и располагается на 13-й строчке.

