Дмитрий Андреев: Кисляк готов к любому чемпионату, но дайте ему поиграть в РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке. По словам Андреева, Матвей готов проявить себя в топ-клубе хорошей лиги.

— Кисляк уже готов к переходу в условный чемпионат Турции?

— Он готов к любому чемпионату. Даже если его возьмёт топ-клуб из хорошей лиги, он не будет запасным. Может, даже раскроется ещё больше. Как только футболист начинает проявлять себя в России, мы его куда-то сватаем. Дайте ему повыступать в России. Пусть он ещё поиграет в ЦСКА, а болельщики получат удовольствие от его выступлений, — приводит слова Андреева Metaratings.

Кисляку 20 лет, в нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах за армейцев, забил два гола и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 8 млн.