Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: сборной России сейчас по зубам любая команда в мире

Валерий Непомнящий: сборной России сейчас по зубам любая команда в мире
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на разговоры в СМИ о возможном проведении товарищеского матча сборных России и США.

«Верю, что матч Россия — США может состояться. Но тут стоит вопрос больше не о футболе, а о политике. В нашем мире всё может произойти. Я считаю, что сборной России сейчас по зубам любая команда в мире. Я не шучу! Вижу, что наша сборная сегодня готова сыграть с любым соперником, включая европейских и южноамериканских грандов. Поэтому мы можем победить американцев», — сказал Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

