Сербия — Англия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Экс-игрок «Циндао»: для китайского футбола Слуцкий — узнаваемая личность

Экс-игрок «Циндао»: для китайского футбола Слуцкий — узнаваемая личность
Комментарии

Бывший футболист китайского «Циндао Вест Кост» Вараздат Ароян высказался о работе российского тренера Леонида Слуцкого в Китае. Он возглавляет команду «Шанхай Шэньхуа».

«В прошлом сезоне его команда играла очень хорошо и заняла второе место. Он взял хороших легионеров, и в команде были одни из сильнейших китайцев в стране. Все говорили про Слуцкого, потому что его команда выступала хорошо. Мы также с ним встретились в Циндао и пообщались, когда они играли с нами. Слуцкий провёл хорошую работу в Китае — для местного футбола это узнаваемая личность», — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

