Главная Футбол Новости

Глушенков: не могу себя оценивать. Есть много диванных экспертов, которые это делают

Аудио-версия:
Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков признался, что его не интересует мнение так называемых «диванных экспертов» о его игре. Глушенков принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача. За «Зенит» футболист выступает с 2024 года.

— Ты был одним из лучших год назад, когда переходил в «Зенит». Сейчас это не так?
— Не могу себя оценивать. И зачем? Есть много диванных экспертов, которые это делают.

— Тебе их мнение важно?
— Нет.

— В принципе, чьё мнение имеет значение? Отца, тренерского штаба?
— Такие люди есть, но называть их не буду, — приводит слова Глушенкова Sport24.

«Зенит» после первых семи туров РПЛ набрал 12 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

