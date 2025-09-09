Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Роман Шаронов оценил работу «Спартака» на трансферном рынке летом

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов оценил работу московского «Спартака» на трансферном рынке в летнее окно.

«Мне тяжело судить, насколько хорошую работу проделал спортивный блок «Спартака». Работают ли они на перспективу или исходят только из пожеланий Станковича? Тут важно, чтобы игроки были не только под тренера, но и под философию клуба. Но «Спартак» последнее время ведёт себя очень активно на трансферном рынке. Они сделали достаточно хорошие приобретения. Пришли два центральных защитника. Группа атаки у команды была сильнее обороны. У «Спартака» очень хорошие возможности, поэтому и тратятся хорошо», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

