ЦСКА улучшил предложение по Сенону, «Олимпиакос» выбыл из гонки — TyС Sports

ЦСКА улучшил предложение для «Бока Хуниорс» по переходу 24-летнего нападающего Кевина Сенона. Об этом сообщает TyС Sports.

По информации источника, «Олимпиакос», также претендовавший на футболиста, больше не настаивает на его покупке после того, как аргентинский клуб отклонил предложение в размере $ 7 млн (€ 5,9 млн) за 80% прав на игрока.

Изначальное предложение ЦСКА было похоже на предложение греческой команды. Не указывается новая сумма, которую готовы заплатить красно-синие, однако подчёркивается, что у «Бока Хуниорс» «не вызовут особого восторга» предложения, не приближающиеся к $ 10 млн (€ 8,5 млн).

Сенон выступает в составе «Бока Хуниорс» с января 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: