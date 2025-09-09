Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Экс-защитник «Урала» Ароян: клуб по-любому вернётся в РПЛ!

Экс-защитник «Урала» Ароян: клуб по-любому вернётся в РПЛ!
Комментарии

Бывший футболист «Урала» Вараздат Ароян высказался о перспективах екатеринбургского клуба вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Я смотрел стыковые матчи с «Ахматом», когда был в расположении сборной Армении, и очень хотел, чтобы «Урал» вернулся в РПЛ. Хоть «Ахмат» выиграл 2:0 во второй встрече, но по игре «Урал» был сильнее. Я знаю, как Григорий Иванов переживает за этот клуб, и это мой город, где я прожил три года. «Урал» по-любому вернётся в РПЛ! Я слежу за командой, она очень хорошо начала в Первой лиге», — сказал Вараздат Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

