Сербия — Англия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Экс-капитан сборной Армении Ароян: Грузия — пример не только для нас, но и для всех

Экс-капитан сборной Армении Ароян: Грузия — пример не только для нас, но и для всех
Бывший капитан сборной Армении Вараздат Ароян высказался о хороших результатах национальной команды Грузии на международной арене. Он считает, что Армения тоже должна стремиться к такому вектору развития.

«Я мечтаю, чтобы моя страна, со мной или без меня, сыграла на большом турнире. В каждом году у нас были какие-то проблемы: выбор тренера, травмы серьёзных футболистов, Мхитарян закончил карьеру в сборной. Но нужно собраться всем вместе и решить вопрос, как это сделала Грузия. Они это сделали как одна страна и один кулак. Все спрашивают: «Почему у Грузии получилось?» Они долго шли к этому. Президент страны и мэр Тбилиси — бывшие футболисты, премьер-министр обожает футбол. Дай бог, чтобы и у нас получилось. Сборная Грузии — пример не только для Армении, но и для всех, как нужно строить и стремиться», — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

