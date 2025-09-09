Владелец «Ноттингем Форест» высказался о назначении Постекоглу главным тренером

Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис прокомментировал назначение Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера.

«Мы приводит в клуб специалиста, у которого проверенный и внушительный послужной список выигранных трофеев. Его опыт работы с командами самого высокого уровня, а также стремление создать что-то особенное вместе с нами в «Ноттингеме», делают его замечательным человеком, который поможет на нашем пути и последовательно реализует все наши цели.

После выхода в Премьер-лигу и последовательного развития команды сезон за сезоном, чтобы обеспечить себе место в Европе, мы должны сделать правильный шаг, чтобы конкурировать с лучшими и бороться за трофеи. У Анже есть все необходимые для этого навыки и послужной список. Мы рады, что он присоединится к нам на нашем амбициозном пути», — приводит слова Маринакиса официальный сайт «Ноттингема».