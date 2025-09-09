Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Ноттингем Форест» высказался о назначении Постекоглу главным тренером

Владелец «Ноттингем Форест» высказался о назначении Постекоглу главным тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис прокомментировал назначение Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера.

«Мы приводит в клуб специалиста, у которого проверенный и внушительный послужной список выигранных трофеев. Его опыт работы с командами самого высокого уровня, а также стремление создать что-то особенное вместе с нами в «Ноттингеме», делают его замечательным человеком, который поможет на нашем пути и последовательно реализует все наши цели.

После выхода в Премьер-лигу и последовательного развития команды сезон за сезоном, чтобы обеспечить себе место в Европе, мы должны сделать правильный шаг, чтобы конкурировать с лучшими и бороться за трофеи. У Анже есть все необходимые для этого навыки и послужной список. Мы рады, что он присоединится к нам на нашем амбициозном пути», — приводит слова Маринакиса официальный сайт «Ноттингема».

Материалы по теме
Официально
Ангелос Постекоглу стал новым главным тренером «Ноттингем Форест»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android