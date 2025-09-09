Александр Мостовой: грустно за «Химки», это не красит российский футбол

Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на признание футбольного клуба «Химки» банкротом.

«Очень грустно за «Химки». Много было странного и непонятного в структуре клуба. В конечном итоге дошло до такого. Это точно не красит российский футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Мир Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, а 18 июня команда объявила о приостановлении деятельности.

