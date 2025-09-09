Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» договорился о трансфере игрока казахстанского «Елимая»

«Акрон» договорился о трансфере игрока казахстанского «Елимая»
Комментарии

«Акрон» договорился о трансфере атакующего полузащитника «Елимая» Галымжана Кенжебека. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны обсуждают последние детали сделки, остались формальности.

Кенжебек выступает в составе «Елимая» с июля 2025 года. За этот период полузащитник принял участие в семи матчах чемпионата Казахстана, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 225 тыс.

Материалы по теме
Официально
«Акрон» арендовал у ЦСКА защитника Илью Агапова

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android