«Акрон» договорился о трансфере игрока казахстанского «Елимая»

«Акрон» договорился о трансфере атакующего полузащитника «Елимая» Галымжана Кенжебека. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны обсуждают последние детали сделки, остались формальности.

Кенжебек выступает в составе «Елимая» с июля 2025 года. За этот период полузащитник принял участие в семи матчах чемпионата Казахстана, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 225 тыс.

