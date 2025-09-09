Полузащитник ЦСКА Обляков заявил о готовности выступать в европейском чемпионате

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков заявил о желании выступать в одном из европейских чемпионатов.

— Ты говорил, что в будущем хотел бы поиграть в Европе. Желание сохраняется?

— Да, было бы здорово попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и клуб. Но сейчас я — футболист ЦСКА, и все мысли только — как выиграть с клубом трофеи.

— За последнее время был какой-то интерес?

— Этот вопрос лучше задавать агенту.

— Как думаешь, когда ты был ближе всего к переходу в европейский клуб?

— Моё дело — играть и показывать результат, а не думать о переходе в другой клуб, — приводит слова Облякова Metaratings.