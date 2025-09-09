Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: «Зенит» не готов к интенсивному футболу «Балтики»

Валерий Непомнящий: «Зенит» не готов к интенсивному футболу «Балтики»
Комментарии

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча калининградского клуба с «Зенитом» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся 14 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Балтика» может в матче с «Зенитом» продолжить свою беспроигрышную серию в этом сезоне. Эта игра — больше проверка для петербургской команды, чем для калининградской. Футболистам «Зенита» придётся бороться за мяч на каждом участке поля, учитывая, в какой интенсивный футбол играет «Балтика». Мне кажется, «Зенит» не очень готов к этому», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

