Валерий Непомнящий: «Зенит» не готов к интенсивному футболу «Балтики»

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча калининградского клуба с «Зенитом» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся 14 сентября.

«Балтика» может в матче с «Зенитом» продолжить свою беспроигрышную серию в этом сезоне. Эта игра — больше проверка для петербургской команды, чем для калининградской. Футболистам «Зенита» придётся бороться за мяч на каждом участке поля, учитывая, в какой интенсивный футбол играет «Балтика». Мне кажется, «Зенит» не очень готов к этому», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.