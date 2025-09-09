«Астрахань» обыграла махачкалинский «Легион» в матче Кубка России с семью голами

Завершился матч 1/64 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались «Астрахань» и махачкалинский «Легион». Игра проходила на стадионе «имени Александра Колосова» (Астрахань). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниил Логвинов. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В начале игры счёт открыл нападающий «Астрахани» Ги Фотсо, забив с пенальти. На 14-й минуте полузащитник Данила Золоторенко укрепил преимущество хозяев. Через пять минут полузащитник Илья Левченков довёл счёт до разгромного. На 20-й минуте Артур Карпов забил четвёртый мяч хозяев. В середине первого тайма полузащитник Никита Краснов сократил отставание «Легиона», реализовав 11-метровый удар. На 40-й минуте нападающий Лев Алим забил второй гол гостей в матче. На 90+1-й минуте Ги Фотсо оформил дубль.
Самые титулованные футбольные клубы России:
- 9 сентября 2025
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:31
-
18:25
-
18:12
-
18:06
-
18:06
-
18:05
-
17:55
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:38
-
17:37
-
17:30
-
17:25
-
17:25
-
17:15
-
17:15
-
17:15
-
17:09
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:53