Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астрахань — Легион, результат матча 9 сентября 2025, счет 5:2, 1/64 финала Кубка России 2025/2026

«Астрахань» обыграла махачкалинский «Легион» в матче Кубка России с семью голами
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/64 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались «Астрахань» и махачкалинский «Легион». Игра проходила на стадионе «имени Александра Колосова» (Астрахань). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниил Логвинов. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
09 сентября 2025, вторник. 15:30 МСК
Астрахань
Астрахань
Окончен
5 : 2
Легион
Махачкала
1:0 Фотсо – 9'     2:0 Золоторенко – 14'     3:0 Левченков – 19'     4:0 Карпов – 20'     4:1 Краснов – 30'     4:2 Алим – 40'     5:2 Фотсо – 90+1'    

В начале игры счёт открыл нападающий «Астрахани» Ги Фотсо, забив с пенальти. На 14-й минуте полузащитник Данила Золоторенко укрепил преимущество хозяев. Через пять минут полузащитник Илья Левченков довёл счёт до разгромного. На 20-й минуте Артур Карпов забил четвёртый мяч хозяев. В середине первого тайма полузащитник Никита Краснов сократил отставание «Легиона», реализовав 11-метровый удар. На 40-й минуте нападающий Лев Алим забил второй гол гостей в матче. На 90+1-й минуте Ги Фотсо оформил дубль.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
«БроукБойз» может попросить о переносе матча Кубка России из-за отравления игроков команды

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android