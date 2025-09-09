«Астрахань» обыграла махачкалинский «Легион» в матче Кубка России с семью голами

Завершился матч 1/64 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались «Астрахань» и махачкалинский «Легион». Игра проходила на стадионе «имени Александра Колосова» (Астрахань). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниил Логвинов. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В начале игры счёт открыл нападающий «Астрахани» Ги Фотсо, забив с пенальти. На 14-й минуте полузащитник Данила Золоторенко укрепил преимущество хозяев. Через пять минут полузащитник Илья Левченков довёл счёт до разгромного. На 20-й минуте Артур Карпов забил четвёртый мяч хозяев. В середине первого тайма полузащитник Никита Краснов сократил отставание «Легиона», реализовав 11-метровый удар. На 40-й минуте нападающий Лев Алим забил второй гол гостей в матче. На 90+1-й минуте Ги Фотсо оформил дубль.

Материалы по теме «БроукБойз» может попросить о переносе матча Кубка России из-за отравления игроков команды

Самые титулованные футбольные клубы России: