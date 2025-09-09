Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Урала» Ароян рассказал, что его удивило в Китае

Комментарии

Бывший защитник «Урала» Вараздат Ароян, ранее также выступавший за китайский «Циндао Вест Кост», рассказал, что каждый день в Китае открывал для себя что-то новое.

«Страна каждый день удивляла — постоянно открывал для себя много нового: рестораны, кафе, китайская еда. В Китае живут как будто на 10 лет впереди всего мира. Это проявляется в повседневной жизни, в машинах и оплате покупок — у них нет наличных, только QR-коды. А у меня в Ереване всегда были наличные с собой, поэтому было непривычно (смеётся)», — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вараздат играл за «Циндао Вест Кост» с февраля 2024-го по январь 2025 года. За это время защитник провёл 29 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

