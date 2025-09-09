«Всё правильно говорит». Мостовой ответил Плющенко на просьбу возглавить сборную России

Бывший советский и российский футболист Александр Мостовой ответил двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко на слова о том, что ему нужно возглавить сборную России и сместить на этом посту Валерия Карпина. Фигурист считает, что Мостовой — уникальный тренер.

«Слова Плющенко про меня? Всегда приятно слышать такое. Каждому человеку приятно, когда люди говорят правильно и правду, тем более что Женька [Плющенко] — мой близкий друг. Он и в жизни такое говорит мне. А как не говорить? Кто у нас лучше в футбол ещё играл? У нас это забывают люди. У нас немногие играли на высочайшем уровне так же, как Мостовой и ещё несколько человек.

Согласен ли, что меня должны назначить в сборную? Ясно, что в словах Плющенко есть какая-то доля юмора. Но это такой язык футбола и спорта, когда мы шутим какими-то выражениями. Я человек свободный. Отличаюсь от других тем, что никогда и никому не зализываю, вот и Женька так же. Он спокойно может говорить то, что хочет. Плющенко всё правильно говорит. Если у нас кого только в футболе не бывает и по несколько раз, почему тогда заслуженные люди не могут быть в футболе?» — приводит слова Мостового Sport24.