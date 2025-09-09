Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё правильно говорит». Мостовой ответил Плющенко на просьбу возглавить сборную России

«Всё правильно говорит». Мостовой ответил Плющенко на просьбу возглавить сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский и российский футболист Александр Мостовой ответил двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко на слова о том, что ему нужно возглавить сборную России и сместить на этом посту Валерия Карпина. Фигурист считает, что Мостовой — уникальный тренер.

«Слова Плющенко про меня? Всегда приятно слышать такое. Каждому человеку приятно, когда люди говорят правильно и правду, тем более что Женька [Плющенко] — мой близкий друг. Он и в жизни такое говорит мне. А как не говорить? Кто у нас лучше в футбол ещё играл? У нас это забывают люди. У нас немногие играли на высочайшем уровне так же, как Мостовой и ещё несколько человек.

Согласен ли, что меня должны назначить в сборную? Ясно, что в словах Плющенко есть какая-то доля юмора. Но это такой язык футбола и спорта, когда мы шутим какими-то выражениями. Я человек свободный. Отличаюсь от других тем, что никогда и никому не зализываю, вот и Женька так же. Он спокойно может говорить то, что хочет. Плющенко всё правильно говорит. Если у нас кого только в футболе не бывает и по несколько раз, почему тогда заслуженные люди не могут быть в футболе?» — приводит слова Мостового Sport24.

Материалы по теме
Плющенко — о Мостовом: его надо назначить вместо Карпина в сборную. Он уникальный тренер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android