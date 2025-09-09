Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Первой лиге организуют выбор претендента на «Золотой мяч»

Лига Pari на официальном сайте объявила об организации голосования за претендента на «Золотой мяч», выступающего в Первой лиге.

В своём сообщении Первая лига предложила болельщикам с 9 по 13 сентября выбрать наиболее подходящего, по мнению любителей футбола, игрока данного чемпионата, который мог бы претендовать на этот приз.

В список включены 18 футболистов:

Амур Калмыков (тульский «Арсенал»);

Рамазан Гаджимурадов («Челябинск»);

Артём Максименко («Родина»);

Артур Мурза («Волга»);

Егор Иванов («Енисей»);

Давид Караев («КАМАЗ»);

Давид Кокоев («Нефтехимик»);

Сергей Бородин («Торпедо»);

Илья Сафронов («Ротор»);

Батраз Гурциев («СКА-Хабаровск»);

Денис Жилмостных («Спартак» Кострома);

Мартин Секулич («Урал»);

Александр Беленов («Уфа»);

Равиль Нетфуллин («Факел»);

Семён Фадеев («Чайка»);

Саид Алиев («Черноморец»);

Олег Ланин («Шинник»);

Владимир Ковачевич («Сокол»).

Принять участие в голосовании можно по ссылке.