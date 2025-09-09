Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук выразил восхищение физической формой 56-летнего Валерия Карпина

Алексей Миранчук выразил восхищение физической формой 56-летнего Валерия Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук ответил, согласен ли он с характеристикой главного тренера российской национальной команды и московского «Динамо» Валерия Карпина как «генетического монстра» в хорошем смысле слова. Также футболист ответил, как бы он оценил форму 56-летнего специалиста.

«Да, согласен! Пойди поищи человека, который в 50 лет выглядит как Карпин! Тут ему нужно отдать должное. Наверняка он не только от нас требует следить за питанием, своей формой, но и сам тоже это делает. Чудес всё-таки не бывает — чтобы выглядеть хорошо, нужно что-то для этого делать. Поэтому браво, Георгич», — приводит слова Миранчука Legalbet.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

Материалы по теме
Алексей Миранчук поделился эмоциями от победы сборной России над Катаром

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android