Алексей Миранчук выразил восхищение физической формой 56-летнего Валерия Карпина

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук ответил, согласен ли он с характеристикой главного тренера российской национальной команды и московского «Динамо» Валерия Карпина как «генетического монстра» в хорошем смысле слова. Также футболист ответил, как бы он оценил форму 56-летнего специалиста.
«Да, согласен! Пойди поищи человека, который в 50 лет выглядит как Карпин! Тут ему нужно отдать должное. Наверняка он не только от нас требует следить за питанием, своей формой, но и сам тоже это делает. Чудес всё-таки не бывает — чтобы выглядеть хорошо, нужно что-то для этого делать. Поэтому браво, Георгич», — приводит слова Миранчука Legalbet.
«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.
Как сборная России играет при Карпине: