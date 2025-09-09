Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Овьедо» не нашли доказательств расизма в адрес Винисиуса

В «Овьедо» не нашли доказательств расизма в адрес Винисиуса
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Овьедо» Мартин Пелаес заявил, что клуб пока не нашёл доказательств расизма в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Клуб из Астурии проиграл «сливочным» дома со счётом 0:3 во 2-м туре Ла Лиги. Во время этого матча фанаты хозяев оскорбляли Винисиуса и нападающего Килиана Мбаппе обезьяньим уханьем. Также болельщики скандировали нецензурные кричалки в адрес всей команды и премьер-министра Испании.

«Полиция продолжает расследование, и как только у нас будут результаты или появятся какие-либо улики, мы обязательно применим санкции. Мы уверены в поведении наших болельщиков: наша публика всегда на высоте, и тот день не стал исключением. Если к этому моменту доказательств не обнаружено, это хороший знак, ведь если бы что-то было — об этом уже знали бы», — приводит слова Пелаеса Marca.

Материалы по теме
Хаби Алонсо оценил игру Винисиуса в матче «Реала» с «Овьедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android