Сербия — Англия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Агент Глебова: со мной связывались европейские клубы из топ-5 лиг насчёт Кирилла

Агент Глебова: со мной связывались европейские клубы из топ-5 лиг насчёт Кирилла
Аудио-версия:
Комментарии

Таймаз Хархаров, агент полузащитника ЦСКА и сборной России Кирилла Глебова, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

«Со мной связывались некоторые европейские клубы из топ-5 лиг по Глебову, причём топовые, выступающие в Лиге чемпионов. Узнавали про характер Кирилла, знание языка и возможные экономические детали сделки. Он яркий футболист с хорошими качествами, по моим данным, входит в топ-10 самых скоростных игроков Европы до 20 лет. В футболе высоко ценится скорость, поэтому неудивителен интерес топовых клубов к нему. Но никаких конкретных переговоров по переходу мы не ведём, Глебов полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА. В будущем мы готовы рассматривать варианты с переходом в топовый европейский клуб, но сейчас его мысли связаны с тем, чтобы помочь привести ЦСКА к новым трофеям.

Есть ли звёздная болезнь у Глебова? Кирилл — очень воспитанный и порядочный парень, опасений насчёт звёздной болезни у меня нет. Мы всегда с ним говорим о том, что нужно оставаться скромным человеком, несмотря на растущие доходы. Это всего лишь приятный бонус от его кропотливой работы, а так, надо сосредотачиваться на других вещах», — сказал Хархаров в интервью для «Советского спорта».

